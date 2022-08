Stijn Schaars na ‘versnelde cursus van tweeënhalf jaar’ eindelijk hoofdtrainer: ‘Zonder beenbreuk waarschijnlijk nog gevoetbald’

Stijn Schaars is precies waar hij wil zijn. De voormalig profvoetballer van Vitesse, AZ, Sporting Lissabon, PSV en Heerenveen is maandag zijn eerste klus als hoofdtrainer gestart. Bij PSV Onder 16 kneedt de 38-jarige Elstenaar de talenten van de eredivisionist uit Eindhoven.

Vertraging

Schaars moest lang wachten op zijn kans. In coronatijd liepen de trainerscursussen van de KNVB namelijk enorme vertraging op. ,,En dat papiertje heb je nu eenmaal nodig. Als oud-international begon ik aan de versnelde cursus. Maar dat werd door die corona een ‘versnelde’ cursus van tweeënhalf jaar”, lacht de geboren Gendtenaar, die na zijn UEFA C-diploma nu bijna UEFA B binnen heeft.

Quote Ik snap dat de KNVB criteria moet stellen, maar alleen dat aantal interlands? Stijn Schaars (38), trainer PSV O16

Met de instroom in Zeist had Schaars ook al geen geluk. ,,Spelers met minimaal 50 interlands mogen starten bij UEFA A. Ik heb 24 interlands gespeeld, dus moest beginnen bij C. Terwijl ik misschien wel 100 keer ben geselecteerd, maar toevallig in een geweldige lichting zat die in 2010 bijna wereldkampioen werd. Ik snap dat de KNVB criteria moet stellen, maar alleen dat aantal interlands? Een goede voetballer is nog geen goede trainer. Daar komt veel meer bij kijken.”

Complex

,,Het hedendaagse trainerschap is heel complex. Bovenop je voetbalploeg moet je een team van dertig mensen begeleiding aansturen. Die moet je allemaal managen en daarbij nog je visie en je gevoel overbrengen aan de spelers. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Of het dat is voor mij, daar ga ik achter komen. Ik voel wel dat ik er klaar voor ben. Die coronavertraging bij het halen van mijn papieren was vervelend, maar daardoor heb ik wel overal uitgebreid in de keuken kunnen kijken.”

Zo was Schaars de afgelopen twee jaar assistent bij PSV Onder 17, Onder 18 en het Jong Oranje van Erwin van de Looi. ,,Na mijn laatste periode bij Jong Oranje deze zomer ben ik het kantoor van Ernest Faber, hoofd jeugdopleiding van PSV, binnengestapt. Ik had de keuze om nog een jaar assistent te zijn of zelf te starten. Mijn profiel is dat van een uitvoerder en niet van een volger. Ik wil bepalen. Dus heb ik daar gezegd: ik denk dat ik er klaar voor ben. Nu heb ik PSV Onder 16.”

Deze week begon Schaars met zijn selectie aan het nieuwe seizoen en vandaag al is Club Brugge tegenstander in het eerste oefenduel. Het eerste elftal van de club uit Eindhoven plaatste zich dinsdag met een spectaculaire 3-2 zege op het Franse AS Monaco voor de play-offs om plaatsing voor de Champions League. Rangers is deze maand de laatste horde voor de ploeg van de nieuwe coach Ruud van Nistelrooij.

Afbraakrisico

Nog zo’n jonge PSV-trainer die zei: ik ben er klaar voor. ,,De voetbalwereld is heel vluchtig”, weet Schaars. ,,Als de kans zich aandient, moet je er klaar voor zijn. Roger Schmidt vertrok en Ruud kon hem opvolgen. Hij achtte zichzelf daar klaar voor. Dan moet je er ook voor gaan. Ook al is het afbraakrisico groot, zeker als je zoals hij de beste spits van de wereld was. Maar daar stáát wel iemand. En Ruud heeft daarbij een goed verhaal. Dat moet je als trainer ook hebben, want voetballers prikken zo door je heen.”

Quote Gendt blijft een geweldig dorp. Ik kom er weer dezelfde mensen tegen, alleen zijn ze vijftien jaar ouder Stijn Schaars

Schaars bekeek het spectaculaire treffen met de Fransen rustig thuis in Elst. ,,Ik ben geen supporter, dus hoef niet per se in dat stadion te zijn. Na zo’n lange carrière vind ik het nu juist prettig om er niet meer middenin te zitten, maar lekker thuis te kijken.”

,,Met mijn gezin woon ik na elf jaar buiten de Betuwe nu heerlijk in Elst. Twee van mijn vier zonen spelen bij Spero, de derde gaat na twee jaar in de opleiding van PSV nu naar De Graafschap. De vierde heeft niet zoveel met voetbal. Alkmaar, Lissabon en Eindhoven waren ook mooi, maar hier geniet ik meer.”

Op de koffie

Schaars groeide op in Gendt, waar hij pas na zijn transfer van Vitesse naar AZ als 21-jarige zijn ouderlijk huis in het dorp verliet. ,,Mijn ouders wonen nog steeds in hetzelfde huis. Ik vind het heerlijk om met de kinderen op de fiets naar opa en oma te kunnen. Dat heb ik al die jaren echt gemist; gewoon even een uurtje op de koffie kunnen. Gendt blijft een geweldig dorp. Ik kom er weer dezelfde mensen tegen, alleen zijn ze vijftien jaar ouder.”

,,Deze zomer stond ik bij de Triathlon Gendt te kijken, net als vroeger. Dan sta ik langs de kant met de familie echt te genieten. Alles heeft een likje verf gekregen, maar verder verandert er niet zoveel. Dat is voor mij de charme.”

Volledig scherm Stijn Schaars tilt als aanvoerder van AZ in 2009 de kampioensschaal ten hemel. © ANP

‘Zonder dubbele beenbreuk waarschijnlijk nog voetballer’ Stijn Schaars (Gendt, 11 januari 1984) begon met voetballen bij De Bataven. Hij werd op 12-jarige leeftijd door Vitesse opgepikt en debuteerde in de eredivisie op 9 maart 2003 tegen FC Utrecht. Na drie seizoenen vertrok Schaars naar AZ, waar hij in 2009 als aanvoerder de landstitel vierde. Daarna volgden Sporting Lissabon, PSV en SC Heerenveen. ,,Een heel leuke carrière, zeker gezien de ernstige blessures die ik heb gehad”, blikt Schaars terug. ,,Na de Europese titel met Jong Oranje in 2006 heb ik anderhalf jaar gemist door een enkelblessure. Ik leefde op een roze wolk en werd daar keihard afgegooid. Op mijn 34ste volgde een dubbele beenbreuk op de training bij Heerenveen. Daardoor ben ik op mijn 35ste gestopt. Zonder die laatste blessure had ik nu waarschijnlijk nog ergens in de Keuken Kampioen Divisie gevoetbald.”