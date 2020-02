Stilte na de storm bij PSV dat voor even ‘compleet’ is

PSV is tevreden over het herstel van Malen, waarbij over een rentree nog geen definitieve duiding is te geven. De club heeft eerder aangegeven dat het seizoen voor de 21-jarige aanvaller in principe voorbij is. Hij neemt de benodigde tijd om zijn knieblessure te laten genezen. Op dit moment is Malen nog altijd topscorer over dit seizoen en het is niet eens uitgesloten dat dat zo blijft.