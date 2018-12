Succes voor Locadia in Premier League en De Wijs in Championship in Engeland

De door PSV in februari verkochte spits mocht tegen Arsenal in de basis beginnen en wist eindelijk weer te scoren. Het was zijn tweede goal in de Premier League, nadat hij bij zijn debuut in februari al had gescoord. De 25-jarige aanvaller kreeg daarna weinig speeltijd en was het bankzitten helemaal beu, maar heeft zich inmiddels weer naar een basisplek geknokt. Brighton draait opnieuw een behoorlijk seizoen en staat onderaan de middenmoot, ver weg van de degradatieplekken.