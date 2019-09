Successhirt van Donyell Malen binnen twee minuten al verkocht op de veiling

Ook Ihattaren en Baumgartl maken prima indruk bij PSV

11:55 Mark van Bommel was afgelopen weekend kritisch en trots op zijn ploeg, die Vitesse met 5-0 afdroogde. ,Dat is een uitslag die je tegen zo'n ploeg niet zomaar boekt. Zij hadden ook kansen en eigenlijk op voorsprong moeten komen. We geven nog te veel mogelijkheden weg”, vond de coach. ,,Maar natuurlijk ben ik ook heel tevreden over de manier waarop wij soms gespeeld hebben.”