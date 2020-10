‘Super Mario’ pakt meteen de hoofdrol bij PSV en moet een soort ‘multiplier’ worden

Acht minuten had Mario Götze zondagmiddag nodig om in Zwolle zijn stempel op en bij PSV te drukken. Ondanks een totaal gebrek aan wedstrijdritme was hij in de eredivisie meteen bepalend.

Heel PSV was de afgelopen weken in rep en roer na de komst van Mario Götze. Wat zou de 63-voudig international nog kunnen brengen en zou hij in staat zijn om in de Nederlandse competitie direct een hoofdrol te pakken? Het antwoord kwam zondag vrijwel meteen na de aftrap van PEC Zwolle-PSV. Ja dus.

Afgetraind

Een enkele analist twijfelde na de sensationele transfer van twee weken geleden over de fitheid van Götze, maar kwam al bedrogen uit nadat PSV foto's van zijn medische keuring met de buitenwereld deelde. Bij de doktoren van TopSupport verscheen een man die net zo afgetraind is als een atleet die elke week vier halve marathons loopt en nog een hele als toetje. Dat is iets totaal anders dan op een voetbalveld kunnen excelleren, maar tijdens trainingen bij PSV liet Götze al zien ook het spelletje nog prima te beheersen.

Het resulteerde voor het 28-jarige wonderkind van weleer in een basisplek in Zwolle en na acht minuten beloonde hij al het vertrouwen van trainer Roger Schmidt. Götze pakt een riskante terugspeelbal van Clint Leemans op en na een even simpele als stilistische actie hing de 0-1 al in de goal. Mede door die treffer van ‘Super Mario’ had PSV in Zwolle bepaald geen ‘overdrive’ nodig om PEC af te schudden. Een paar keer schakelen naar de vijfde versnelling was voldoende om al voor rust de wedstrijdpot met drie punten leeg te roven.

Permitteren

Voorin beschikt de Eindhovense ploeg over genoeg individuele klasse om de trekker regelmatig over te halen. Tegen het zwakke PEC toonde het team van Schmidt ook zelf de nodige onvolkomenheden, maar PSV kon het zich allemaal permitteren. Zelfs vanaf de stip bakte PEC er helemaal niks van, waardoor PSV bij de invuloefening de kruisjes niet eens overal op de goede plek hoefde te zetten. ,,We maakten fouten en speelden de counters niet goed uit”, vond Schmidt bij het aanstippen van de verbeterpunten.

Opbouwende missers, een paar zwakke voortzettingen en uitglijers waren er in overvloed, maar PSV werd in het MAC3PARK-stadion amper getest en was zelf zeer effectief. De Eindhovenaren hadden de boel snel in de greep, met dank dus aan de snelle goal van Götze. Dit kalenderjaar kwam hij nog maar een half uur in actie en even dacht de voormalig wereldkampioen misschien in een speeltuin te zijn beland. Niet alleen met die ene goal, maar ook met een paar andere eenvoudige en doorslaggevende acties was Götze direct van grote waarde voor PSV. Hij was een paar keer knap in staat om zijn team uit netelige situaties te spelen en onderschepte en passant nog een counter van PEC. Götze zorgde ook voor balans in de veldbezetting bij PSV, dat na rust naliet om verder weg te lopen. Schmidt ziet hem als een soort ‘multiplier’, die ook anderen dus in staat stelt om naar een hoger niveau te gaan.

Maarschalk

De coach was na afloop goed te spreken over het spel van de nieuwe PSV-vedette, die zich volgens hem helemaal geen vedette voelt. ,,Mario is een hele normale kerel, die gewoon heel goed kan voetballen en het team weet te helpen”, gaf hij onder meer aan. ,,Ik heb niet getwijfeld om hem op te stellen, omdat ik wist dat hij er alles aan had gedaan om fit te blijven.” Na 67 minuten was de opdracht in Zwolle voor hem volbracht en is het een kwestie van herstellen richting donderdag, als PSV het eerste Europa League-duel in de groepsfase van dit seizoen afwerkt. Het lijdt geen twijfel dat Schmidt zijn nieuwe maarschalk tegen het Spaanse Granada wil inzetten om in internationaal verband ook een goede start te maken.

Cijfers PSV: Mvogo 7,5; Dumfries 6, Baumgartl 5,5, Boscagli 6, Max 7; Rosario 5, Sangaré 6,5; Gakpo 7, Mauro Júnior 6; Malen 7, Götze 7