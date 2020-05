Supporters gunnen PSV claimvrij slot, ook zakelijke partners krijgen voorstel

Janssen vindt het naar eigen zeggen een mooi en bijzonder gebaar van veel supporters. PSV had bij een massale teruggave-actie veel geld uit moeten geven in een tijd waarin de club goed op het geld moet passen. Door de corona-crisis is er onzekerheid over de inkomsten in het komende seizoen en vanaf volgende week kunnen seizoenkaarthouders hun jaarkaart verlengen. Er lijkt ondanks de dreiging van langdurig lege stadions toch veel animo om daartoe over te gaan, mede omdat PSV een abonnementsvorm voor alle officiële wedstrijden introduceert. ,,Dat zou weleens een populaire kaart kunnen worden”, denkt voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV. ,,Wij geven een positief advies. We hebben met alle supportersgroepen goed overleg gevoerd en dit idee is jaren geleden al eens ingebracht door supporter Pascal van der Voort. Ik vind dat hij daar de credits voor mag krijgen.”