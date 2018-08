Supporters hebben vertrouwen in PSV in Wit-Rusland

Vierde official Stan Teuben over VAR-problemen bij Fortuna - PSV: 'Het was niet ideaal'

19 augustus Door technische problemen met de videoscheidsrechter (VAR) had Stan Teuben (22) zijn handen zaterdagavond letterlijk vol tijdens Fortuna Sittard - PSV. ,,Het was niet ideaal, maar ik ben blij dat we deze oplossing hadden", zegt de vierde official uit Aarle-Rixtel kalm.