Supportersvereniging PSV: Lennart Thy verdient in 11e minuut fantastisch applaus

Thy mist de wedstrijd van zaterdagavond. Hij heeft daartoe besloten en toestemming gekregen van VVV omdat hij een DNA-match met iemand heeft, die ernstig ziek is en een stamceloperatie dient te ondergaan. Daarvoor moet hij bloed afstaan. Zo'n DNA-match is zeldzaam. Thy stond het DNA zeven jaar geleden al af en kan nu iemands leven redden. Dat vond hij prevaleren aan trainingen in deze week en deelname aan PSV-VVV.