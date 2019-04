Supportersvereniging PSV over noodplan competitieslot: ‘Houd rekening met supporters’

De KNVB is in verlegenheid gebracht door de goede prestaties van Ajax in Europa, die de competitieplanning in het wiel rijden. De voetbalbond heeft de eredivisieclubs donderdagmiddag uitgenodigd voor overleg. Meerdere oplossingen zijn denkbaar, waaronder een later competitieslot.

Supportersvereniging PSV roept de bond op rekening te houden met supporters. ,,Hun belangen zijn in het geding wanneer het programma compleet wordt omgegooid”, zegt voorzitter Harrie Timmermans. ,,De taak van de KNVB is om te zorgen voor een eerlijk verloop van de competitie voor alle clubs. Als voordeel voor de een leidt tot nadeel van de ander, dan klopt het niet.”

Het probleem is momenteel dat Ajax op 28 april ingepland staat voor een duel met De Graafschap, op de Doetinchemse Vijverberg. Twee dagen later spelen de Amsterdammers tegen Tottenham Hotspur, in de halve finale van de Champions League. De UEFA staat dat reglementair niet toe. Het naar voren halen van de wedstrijd is geen optie gebleken, omdat de veiligheid volgens openbare autoriteiten niet gegarandeerd kan worden.

Een van de opties tijdens het overleg van donderdag kan zijn om de bekerfinale (Ajax-Willem II) op 5 mei te laten staan en het eredivisieprogramma van 28 april uit te stellen en te verplaatsen. De competitie zou dan op 12 en 19 mei met twee volle speelrondes uitgespeeld kunnen worden. Het betekent dat een compleet programma moet worden opgeschoven, terwijl bijvoorbeeld veel supporters al vakantie hebben genomen. Ook betekent het dat na 25 april de competitie ineens 17 dagen stil ligt.

Een andere optie is om de bekerfinale op 19 mei af te werken. Dan zouden ook de play-offs mogelijk later moeten beginnen, als Willem II zich daarvoor heeft weten te plaatsen. Speelronde 33 en 34 in de eredivisie kunnen dan naar 5 en 12 mei in plaats van 28 april en 12 mei.