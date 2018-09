Supportersvereniging PSV rekent op 4.500 kaarten voor FC Barcelona-PSV: 'Honderden aanmeldingen erbij'

Loyaliteitspunten

Er is een systeem met loyaliteitspunten, waarbij trouwe fans eerder in aanmerking komen voor tickets. Een busreis organiseert de fanclub niet, laat Timmermans weten. ,,We onderzoeken of we een vlucht kunnen aanbieden. De afstand naar Barcelona is te groot voor een busreis", aldus de voorzitter. ,,Voor de andere steden (Londen en Milaan, red.) is dat wel het geval. Ook voor de trip naar Londen, waar PSV op Wembley tegen Tottenham Hotspur gaat spelen, is de belangstelling al groot en ook hier worden waarschijnlijk 4.500 kaarten 'afgestaan' aan de club. De verwachting is dat ook deze grotendeels afgenomen worden. In december volgt dan nog het uitduel met Internazionale.