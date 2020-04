Supportersvereniging PSV vindt dat spelers loon kunnen inleveren bij langdurige problemen: 'Samen door de crisis’

De sombere financiële prognoses voor PSV in dit kalenderjaar hebben ook de voorzitter van de grootste supportersvereniging bereikt. Als een van de eersten maakt Harrie Timmermans de geesten alvast rijp voor een scenario dat ook in Nederland steeds realistischer wordt. De spelers- en directiesalarissen bij PSV zijn wat hem betreft geen heilig huisje en kunnen volgens hem best omlaag, als dat nodig is. Met name als ze boven de Balkenende-norm liggen. ,,Er mag in barre tijden zeker een beroep worden gedaan op de solidariteit en loyaliteit van de PSV-supporters", zo geeft hij aan. ,,Dat moet dan wel gepaard gaan met offers van de grootverdieners. Samen door de crisis", vindt Timmermans.

Lagere spelerssalarissen kunnen ook bij PSV een must worden als het coronavirus voetbal met publiek nog geruime tijd blijft dwarsbomen. Een groot deel van de inkomsten van de club valt dan weg. In totaal kan het in een jaar zomaar om enkele tientallen miljoenen gaan, als het echt tegenzit. ,,Als er op de uitgaven bezuinigd moet worden en die kans lijkt me niet zo klein, dan kan via het draaien aan één knop een enorm effect worden bereikt", zegt Timmermans.

Gebaar

De bezoldigingen van de spelers dus en zoiets zal altijd in goed overleg met hen en de zaakwaarnemers moeten, weet hij. ,,Het mooiste zou zijn als er op een gepast moment een gebaar komt vanuit de spelersgroep. Ik weet zeker dat dat ook helpt om supporters in moeilijke tijden over de streep te trekken, als aan hen iets gevraagd wordt in het belang van de club."

Voetbal zonder publiek is volgens veel virologen nog geruime tijd het maximaal haalbare voor de profclubs. Het kabinetsbesluit van volgende week zou daarvoor het pad kunnen effenen, maar dan nog zijn er veel beren op de weg. Zo liet burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven al weten niets te voelen voor eredivisiewedstrijden zonder publiek in het Philips Stadion. ,,Langdurig spelen zonder publiek betekent automatisch dat het verdienmodel van PSV onder enorme druk komt te staan", zegt Timmermans, van wie de competitie niet hoeft te worden uitgespeeld. ,,Met een schone lei beginnen, zou het beste zijn denk ik. Anderzijds kan voetbal ook zonder publiek nu iets bieden voor de huiskamer. Nu alvast vooruitkijken en rekening houden met een financiële teruggang, is beter dan de realiteit niet onder ogen willen zien. De club is keihard aan het werk, maar het is onontkoombaar dat er klappen gaan vallen."