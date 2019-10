Supportersvereniging wil toegankelijker PSV

Supportersvereniging PSV vindt dat PSV te vaak besloten traint en wil dat daar verandering in komt. ,,De poorten op het trainingscomplex moeten vaker open”, zegt voorzitter Harrie Timmermans namens het bestuur van de vereniging met 15.000 leden. Hij doet dat in reactie op een vraag van deze krant naar de situatie op trainingscomplex De Herdgang.

,,Dit standpunt hebben we al veel langer. We hebben er best begrip voor dat er soms besloten wordt getraind. De mediawereld is vergeleken met tien jaar geleden niet meer hetzelfde en presteren staat voorop, maar nu is het wat ons betreft doorgeslagen”, zo geeft hij aan. ,,Vroeger was een besloten training uitzondering en een open training regel, maar nu is het andersom en is het trainingscomplex soms hele weken dicht voor supporters. Wij vinden dat een slechte ontwikkeling.”

Timmermans geeft aan dat Supportersvereniging PSV en de directie van de club zes jaar geleden dezelfde discussie uitvoerig hebben gevoerd, toen Dick Advocaat nog trainer was en hij meer beslotenheid wilde. ,,Destijds was de uitkomst van de gesprekken dat dat niet de gewenste richting was. In 2013 veroorzaakten supporters geen overlast, bestonden sociale media ook al en was de aandacht voor PSV ook al groot. Na het vertrek van Advocaat is de club opener geworden en nu gaat het weer de verkeerde kant op.”

Normaal

PSV traint af en toe open, zoals bijvoorbeeld onlangs in de herfstvakantie. Ook buiten het wedstrijdseizoen zijn de nodige trainingen nog te bezoeken. ,,Zo'n open training in de herfstvakantie wordt groots gepresenteerd door de club, terwijl het eigenlijk normaal zou moeten zijn”, vindt Timmermans.

Hij benadrukt dat hij geen reactie op het onderwerp geeft nu het sportief even tegenzit bij PSV. ,,We ageren hier al veel langer tegen en geven het al tijden aan bij de directie, omdat we merken dat veel supporters zich ergeren aan de langdurig dichte poorten.” Trainer Mark van Bommel is eindverantwoordelijk voor de resultaten van PSV en leidinggevende op het trainingscomplex. Hij bepaalt dus wat er gebeurt, maar de directie zou hem op dit punt kunnen influisteren dat het anders kan, zo hoopt Timmermans. ,,PSV heeft de ambitie geformuleerd om de meest open topclub van Europa te worden. Een ambitie waar wij als Supportersvereniging warm van worden. De huidige praktijk voelt koeler.”