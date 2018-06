Suzanne Huurman is de nieuwe clubdokter bij Jong PSV en de PSV-dames

De 28-jarige medicus stapt over van Go Ahead Eagles naar PSV. Huurman staat vanaf 1 juli onder contract bij TopSupport, onderdeel van de St. Anna Zorggroep. Medisch manager bij TopSupport is Wart van Zoest, tevens de clubdokter van PSV 1. Huurman gaat ook werken bij TopSupport in Eindhoven, waar (amateur)sporters kunnen sporten en revalideren of hun conditie kunnen checken.