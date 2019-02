Talenten PSV baren opzien met prima reeks: ‘Wilde graag scoren’

Na de 1-2 zege van gisteravond op ploeg in vorm FC Eindhoven rukt de beloftenploeg van Dennis Haar zelfs op naar de gedeelde derde plek, waarbij Go Ahead Eagles wel een duel minder speelde. Terwijl Mark van Bommel een groot deel van de toptalenten van de club niet kan vrijgeven, omdat ze al cruciale waarde voor het eerste elftal kunnen hebben, presteert Jong PSV toch goed.

Gisteren bracht een goal van Justin Lonwijk de beslissing en daarvoor had Zakaria Aboukhlal (foto) vanaf de stip al de gelijkmaker binnen kunnen werken. Het leek erop dat Bart Ramselaar dat klusje ging uitvoeren, maar Aboukhlal was gedecideerd en scoorde fraai. ,,Ik wilde hem heel graag nemen en scoren”, zei het 18-jarige talent na afloop. Hij stuurde keeper Ruud Swinkels de hoek in en scoorde vervolgens door het midden.

Op herhaling

Aboukhlal ging daarmee op herhaling, net als Lonwijk. Afgelopen maandag scoorden ze allebei al in de 3-1 overwinning op TOP Oss en nu was het alweer raak. ,,Het was niet de meest makkelijke hoek, maar ik kon de bal toch binnen schuiven”, zei Lonwijk, die daarbij gebruik maakte van een fout van goalie Ruud Swinkels.

Jong PSV neemt het de komende twee wedstrijden in het Jan Louwers Stadion op tegen achtereenvolgens koploper FC Twente en nummer 6 Roda JC. Lonwijk kijkt er alvast naar uit: ,,Mooie testen voor ons als team en ook individueel.” Opvallend is dat de ploeg met 56 goals veruit de meest scorende ploeg in de Keuken Kampioen Divisie is. Wel krijgt Jong PSV relatief veel goals tegen: 41. Maar vier ploegen moesten nog vaker naar de middenstip lopen na een treffer aan de verkeerde kant.