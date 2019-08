Talenten PSV in finale Otten Cup tegen Internazionale: herhaling van laatste eindstrijd

PSV was tegen Everton heer en meester.Het nam vanochtend in de kruisfinale tegen de Engelsen in de beginfase een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Jeremy Antonisse. Even daarvoor had PSV-doelman Maxime Delanghe zijn ploeg gered op een inzet van Ellis Simms. Met een 1-0 voorsprong ging voor de Eindhovenaren de rust in. Met de hulp van Everton-verdediger John Anderson die de bal in eigen doel kopte, vergrootte PSV in de beginfase van de tweede helft de voorsprong naar 2-0 wat tevens de eindstand was.