Talenten PSV starten Otten Cup met gelijkspel tegen Chivas Guadalajara

PSV en Chivas bakten er voor rust niet veel van. De beste mogelijkheden waren voor de thuisploeg. Een 0-0 ruststand was een logisch gevolg. Ook na de pauze bleef het een matige partij. Weer was de ploeg van coach Ruud van Nistelrooy de betere partij. Alleen PSV-aanvaller Mathijs Tielemans was halverwege de tweede helft dicht bij de 1-0. De PSV’er schoot tegen de Mexicaanse doelman Eduardo Mendoza op. PSV-aanvaller Noni Madueke schoot even later de bal in de handen van de doelman. In de laatste minuut kwam PSV nog goed weg, toen Luis Prado een voorzet vanaf de linkerflank op een haar na miste.