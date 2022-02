Talentvolle Johan Bakayoko heeft eindelijk zijn PSV-debuut te pakken

Adil Ramzi wil als trainer op eigen benen staan, maar sluit langer verblijf bij PSV ook niet uit

Assistent-coach Adil Ramzi van Jong PSV verwacht in mei zijn diploma's binnen te hebben om als hoofdcoach in het betaald voetbal te fungeren. Na dit seizoen keert hij niet terug in zijn huidige functie, zo heeft hij deze week aan de club laten weten. Hij wil graag op eigen benen staan als beginnend trainer of bij een eerste elftal als assistent werken. Dat kan zeker bij PSV zijn, maar Ramzi sluit andere clubs niet bij voorbaat uit. Daarnaast zou een functie bij de Marokkaanse voetbalbond ook een interessante optie voor hem kunnen zijn.

1 februari