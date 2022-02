Talentvolle Livano Comenencia (18) tekent na meer dan een half leven bij PSV bij tot 2025

Video Teze met PSV voor het eerst in de halve finale van de beker: ‘Of het toernooi nu pas begint? Nee, dat is allang begonnen’

PSV was dinsdagavond na een half uur al klaar met NAC in de kwartfinale van de beker. Jordan Teze prees na afloop de instelling en de honger naar meer goals van de Eindhovenaren tegen de zwak opererende Bredase bezoekers. Volgens hem kan PSV verder borduren op de ruime 4-0 overwinning. ,,We hebben ons gerevancheerd.”

9 februari