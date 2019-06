‘Target’ Lyanco lijkt onhaalbaar voor PSV

Ook naam van Erik Pieters (30) valt bij PSV in zoektocht naar linksback

9:38 Bij PSV is ook de naam van Erik Pieters gevallen als mogelijke versterking voor het nieuwe seizoen. De 30-jarige linksback is net als de Spanjaard Toni Lato (21) van Valencia een optie om de flank te versterken, maar PSV heeft ook nog andere ijzers in het vuur en speurt volop in het buitenland.