Teleurgestelde maar ook trotse Nick Viergever: ‘We hadden FC Barcelona kunnen verslaan’

Video Onnavolgba­re Messi leidt Europese uitschake­ling PSV in

0:23 Als PSV FC Barcelona ooit pijn had kunnen doen, was het woensdag wel. De thuisploeg kreeg vele kansen, maar scoorde alleen via Luuk de Jong. Lionel Messi maakte – net als in de heenwedstrijd (4-0) – het verschil: 1-2. Door die nederlaag, en de zege van Tottenham op Inter, is PSV klaar in Europa.