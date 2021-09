Teleurstelling bij PSV’er Philipp Max na gelijkspel tegen ‘topteam’ Real Sociedad: ‘Wij waren de betere’

Ja, Philipp Max baalde best wel een beetje van het gelijkspel van PSV tegen Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League. ,,Ik ben teleurgesteld, we speelden goed, zeker de eerste dertig minuten. Maar we kregen de doelpunten uiteindelijk te makkelijk tegen”, stelde de Duitse back.

Beide doelpunten vielen uit een voorzet vanaf de rechterkant van Real Sociedad, terwijl PSV daar vooraf nog zo voor was gewaarschuwd. Max stak de hand deels in eigen boezem, maar stelde ook dat uiteindelijk het hele team zulke situaties in het vervolg moet voorkomen. ,,Ik moet de goals nog even terugkijken, ik probeerde de ruimtes in mijn rug klein te houden. Dat was op dat moment de gevaarlijkste plek, daardoor was ik uiteindelijk ook niet in staat om de voorzet te blokken. Dat moeten we in het vervolg als team beter op zien te lossen”, erkende Max.

Quote We hebben alles geprobeerd om 3-2 te maken, maar misten net dat beetje extra om het verschil te maken Philipp Max

Hij was vooral tevreden over de tweede helft van PSV, waarin hij en zijn ploeggenoten zich terugknokten van een 1-2 achterstand. Cody Gakpo maakte al snel na rust de 2-2, op aangeven van Mario Götze, die dit seizoen een o zo belangrijke rol vertolkt. Een groot verschil ook met de wedstrijd tegen Granada vorig jaar, toen kon Götze maar 45 minuten spelen, nu negentig. Max: ,,Dat maakt veel verschil. We laten sowieso zien dat we onszelf verbeteren, we werken er met z'n allen hard voor en maken ook veel vuile meters voor elkaar. We zijn echt op de goede weg.”

Iets meer met de rem erop

Toch, Max valt persoonlijk iets minder op dan in het vorige seizoen. Hij maakte een spectaculaire entree nadat PSV hem wegkocht bij FC Augsburg en viel vooral op met zijn aanvalsspel en voorzetten. Dit seizoen speelt hij wat meer met de rem erop. ,,In de voorbereiding hebben we besproken om in sommige situaties voor wat meer zekerheid te kiezen en drie verdedigers achterop te houden. Vorig seizoen kwam het nog weleens voor dat ik en Denzel (Dumfries, red.) allebei weg waren. Vergeet niet dat we dit seizoen tegen sterke teams hebben gespeeld.”

Zoals Real Sociedad bijvoorbeeld, de nummer 5 van La Liga vorig seizoen. Max noemt de ploeg uit Baskenland ‘een topteam met topspelers.’ ,,En toch waren wij de betere, zeker de tweede helft. We hebben alles geprobeerd om de 3-2 te maken, maar misten net dat beetje extra om het verschil te maken. En op het laatst hadden we ook nog geluk dat Joel ons met een fantastische redding nog op de been houd. Dat was helemaal zuur geweest, ja.”