Teruggekeerde Afellay: ‘Ik was afgeschreven, maar ben uit de dood opgestaan’

In december 2017 speelde Ibrahim Afellay zijn laatste officiële duel, namens Stoke City. Tot zaterdagavond. In de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard viel Afellay, onder een ovationeel applaus van het Eindhovense publiek, in de 81ste minuut in.

Afellay kon zijn geluk niet op, na zijn langverwachte rentree in het shirt van PSV. ,,Eindelijk, ik heb er echt geen woorden voor. Kippenvel. Dit was een heel emotioneel moment", vertelde hij. In december 2010 vertrok Afellay van PSV naar Barcelona. De laatste jaren zat blessureleed hem dwars. Afellay keerde terug naar Eindhoven en verdiende daar afgelopen zomer een contract. Mark van Bommel maakte hem aanvoerder van PSV, maar tot officiële minuten kwam het nog niet. ,,Ik heb wel vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Ik was afgeschreven, maar ben uit de dood opgestaan. Ik ben zo dankbaar voor deze kans.”

De rentree van Afellay werd gesteund door het PSV-publiek dat de naam van de middenvelder vanaf het begin van de tweede helft scandeerde. ,,Ik voel alleen maar warmte. Iedereen gunt het mij zo. We zitten natuurlijk met PSV in een moeilijke periode, maar de sfeer in de groep is goed. Wat het publiek mij vandaag heeft gegeven, daar heb ik daadwerkelijk geen woorden voor.”

Zijn eerste minuten smaken naar meer voor Afellay. Van Bommel gaf enkele weken terug al aan dat Afellay fit is, maar dat hij hem nog niet goed genoeg vindt. ,,Ik voel me goed. Het enieg wat je als speler kunt doen, is jezelf optimaal voorbereiden, ome r voor te zorgen dat als er een beroep op je gedaan wordt, je klaar bent", vertelde Afellay bij Fox Sports. ,,Ik heb aangegeven dat ik er klaar voor ben. Hij is de trainer, hij bepaalt het. Maar dat bederft deze vreugde niet. Ik ben 33 en kom van heel ver. Dit is een begin. Hier heb ik zo hard voor gewerkt. Ik ben zo dankbaar. Ik hoop dat er nog vele wedstrijden zullen volgen.”