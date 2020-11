Tevredenheid over contractverlenging Teze bij PSV: ‘Hij heeft het verdiend’

De PSV-coach is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan de slag gegaan in een situatie waarin de kansen voor elke speler open waren. ,,Jordan maakt sindsdien een goede ontwikkeling door en maakt sprongen op een positie die voor hem de laatste jaren ongewoon was. Hij kan actief en vooruit verdedigen en ik zie hem echt als een moderne verdediger. In elke wedstrijd leert hij. Ik geloof dat het als geheel voor hem heel goed is gelopen hier, vanaf de opleiding. Ik denk dat het geen toeval is dat hij zoveel heeft gespeeld in dit seizoen.