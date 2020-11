Teze baalt van de janboel bij PSV in Griekenland: ‘Zelf moet ik het ook beter organiseren’

Van de internationale aspiraties van PSV komt de laatste jaren weinig terecht. Daar kon Jordan Teze tot dit seizoen niks aan doen, maar donderdagavond was hij basisspeler tijdens het het demasqué van PSV bij PAOK Saloniki in de Europese campagne van dit voetbaljaar. Hij was kritisch op de ploeg en op zichzelf.

Van een prima uitgangspositie naar compleet afgeschminkt was donderdag een kleine stap voor PSV. Onthutst stapten de Eindhovenaren na een oorwassing (4-1) in Thessaloniki van het veld, waarop in twintig minuten een cocktail van PSV-ellende te zien was geweest. ,,Ik dacht dat we voor rust alles onder controle hadden”, vertelde een balende Jordan Teze na afloop. Geërgerd sloeg hij achter de perstafel een insect weg, dat telkens weer hinderlijk om zijn hoofd zoemde. Net zo geïrriteerd moet hij zijn geweest toen de aanvallers van PAOK de Eindhovenaren iedere keer links en rechts voorbij liepen. Terwijl er in de eerste 45 minuten werkelijk niets aan de hand was. ,,Met en zonder bal controleerden we. Na rust vielen er grote gaten op het veld en speelde we niet meer compact. Dit kan zo natuurlijk niet.”

Oprukken

Teze spaarde zichzelf niet en vond dat hij bij een van de goals te veel ruimte weggaf. ,,Zelf moet ik het beter organiseren, zodat zij niet gevaarlijk kunnen worden. Ze mochten zomaar oprukken naar ons strafschopgebied. Het zal veel beter moeten in de rest van het toernooi.” Roger Schmidt had de PSV'ers nochtans gewaarschuwd tijdens de rust, vertelde de 21-jarige PSV'er. ,,De coach hamerde erop dat we er nog niet waren en dat we vooral vlak na de hervatting goed moesten opletten. We kregen direct een vrije trap tegen, waaruit een goal valt. Wat er daarna gebeurt, kan helemaal niet. Dan zie je dat dit Europees voetbal is, waarin een goede tegenstander direct de zaak op slot gooit.”

Pijnlijke avond

Het werd op zijn zachtst gezegd een pijnlijk avond voor PSV. De Eindhovense club heeft nog altijd internationale aspiraties, maar presteerde de laatste jaren over de landsgrenzen bitter weinig. Ook in Griekenland was er weer een demasqué, met overigens nog geen dramatische gevolgen. Voor de Eindhovenaren is er nog een route naar overwintering in de Europa League, maar dan moet er over drie weken thuis wel van PAOK worden gewonnen. Schmidt hoopt dat zijn ploeg op dat moment een stuk fitter is dan nu. Van de elf spelers die door het coronavirus waren geveld, zijn er inmiddels drie terug (Zahavi, Teze, Rosario). De coach hoopt de anderen, waaronder de basisspelers Cody Gakpo en Denzel Dumfries razendsnel weer te begroeten. Hij zal hopen dat ze zondag tegen Willem II eindelijk weer kunnen aansluiten.