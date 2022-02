Teze met PSV voor het eerst in de halve finale van de beker: ‘Of het toernooi nu pas begint? Nee, dat is allang begonnen’

PSV was dinsdagavond na een half uur al klaar met NAC in de kwartfinale van de beker. Jordan Teze prees na afloop de instelling en de honger naar meer goals van de Eindhovenaren tegen de zwak opererende Bredase bezoekers. Volgens hem kan PSV verder borduren op de ruime 4-0 overwinning. ,,We hebben ons gerevancheerd.”

De 22-jarige Teze zal begin maart voor het eerst spelen in de halve finale van de beker. In de tijd dat de verdediger in PSV 1 uitkomt, kwamen de Eindhovenaren nooit zo ver. De laatste keer dat PSV de halve eindstrijd wist te bereiken, was negen jaar geleden. Teze was toen dertien jaar oud en voetbalde nog in de C-jeugd van de PSV-opleiding. ,,Of het bekertoernooi nu pas voor ons gaat beginnen? Nee, dat is al lang en breed begonnen", zei Teze na afloop lachend.

Teze was te spreken over de honger die PSV toonde, want ook na de drie goals in de eerste helft, bleef de ploeg van trainer Roger Schmidt ook in het tweede bedrijf op zoek naar goals. ,,We begonnen goed en waren scherp. Na een half uur was het wel klaar, ja. Dat was ook het doel, je wilt de wedstrijd zo snel mogelijk ‘dood’ hebben. Uiteindelijk wilden we alleen maar meer, meer, meer.”

Quote Hij heeft dit seizoen veel blessures gehad en hij komt nu van ver. Heel mooi dat hij dan ook nog eens scoort. Jordan Teze over Noni Madueke

Dat PSV de wedstrijd zo snel in het slot wist te gooien, kwam mede door een goed spelende Noni Madueke. De rappe aanvaller was na twee maanden blessureleed weer fit en keerde voor het eerst terug in de basis. Madueke draaide de NAC-defensie in 45 minuten dol en was met een goal en een assist belangrijk voor PSV. ,,Ik ben natuurlijk heel blij voor hem”, zegt Teze daarover. ,,Hij heeft dit seizoen veel blessures gehad en hij komt nu van ver. Heel mooi dat hij dan ook nog eens scoort.”

Revanche

Teze gaf toe dat de nederlaag tegen AZ mentaal hard aankwam. Dat PSV vorig seizoen ook een fase meemaakte waarin veel werd verloren, helpt de jonge verdediger nu alleen maar. ,,Ik sluit een verliespartij sneller af en neem het niet mee de volgende wedstrijd in. Dat was nu ook prettig, dat we ons snel konden revancheren. We hebben als team energie gehaald uit de nederlaag van zaterdag. We hebben ons gerevancheerd. Dit is een lekkere opwarmer voor zaterdag tegen Vitesse, dan willen we deze goede wedstrijd voorzetten.”