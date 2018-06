Theo Lucius vertrekt met pijn in het hart bij PSV en gaat naar FC Eindhoven

Zelf betreurt hij zijn vertrek. ,,Ik vond het jammer en heb met ontzettend veel plezier gewerkt bij de jeugdopleiding van PSV. Daarbij had ik ook het gevoel dat er een klik was met de andere trainers. Helaas is het hoofd jeugdopleidingen (Pascal Jansen, red.) dan toch tot deze beslissing gekomen. In de toekomst kunnen de dingen misschien ooit weer veranderen. Ik blijf altijd een speciaal gevoel houden bij PSV en ben enorm trots op mijn periodes in Eindhoven."

Vervanging

Lucius was dit jaar werkzaam bij PSV onder 14, waar hij trainer Mart van Duren (53) assisteerde. Sinds 2016 was hij terug op De Herdgang. Ook Van Duren gaat overigens weg bij PSV, net als onder 17-coach Kristof Aelbrecht (gaat naar Fortuna Sittard). Over hun vervanging doet Jansen op een later moment nog mededelingen.

Lucius is onmiddellijk opgepikt door FC Eindhoven, waar hij ook als jeugdcoach aan de slag kan. ,,Een mooie uitdaging. Ik wil in de toekomst verder in dit vak en heb veel zin om hier verder te gaan." De club aan de Aalsterweg is volgens Lucius met hem in gesprek over een meerjarige verbintenis. De voormalig topvoetballer, Lucius speelde onder meer mee in de halve finale van PSV in de Champions League in 2005, wil zijn TC 1 gaan halen en gaat bij FC Eindhoven-onder 17 (getraind door Ivo Rossen) en FC Eindhoven onder 19 (trainers Michael Lamey en Eric Addo) assisteren. Lucius sloot zijn lange carrière als speler in 2013 af bij FC Eindhoven.