Thomas maandag gekeurd en voor 4 jaar naar PSV, club kijkt nog naar verdere versterkingen

Daarmee lijkt de komst van Érick Gutiérrez van de baan. De Mexicaan werd geruime tijd door PSV gezien als een mogelijke versterking, maar bleek te duur. In theorie zou hij nog kunnen komen als er andere mutaties in de selectie plaatsvinden.

Veranderingen

Trainer Mark van Bommel liet weten, zonder op namen in te gaan, dat er bij PSV deze maand nog wel iets kan veranderen. ,,Het liefst ben je op 27 juni bij de start van de voorbereiding al klaar, maar dat kan niet omdat de transferperiode nog tot 31 augustus loopt. Er is altijd belangstelling voor onze spelers, omdat wij goede spelers hebben. We kijken rond waar we ons nog kunnen versterken, zoals dat ook bij andere clubs gebeurt. Wij zijn ook in de situatie om 'nee' te zeggen tegen biedingen."