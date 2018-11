Tientallen PSV-supporters uit Wembley gezet, PSV inventariseert alle klachten

Tientallen PSV-supporters zijn dinsdagavond op Wembley tijdens of voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur het stadion uitgezet of is de toegang tot de wedstrijd ontzegd. Engelse kranten roemden woensdag de topsfeer die de Eindhovense fans in het stadion brachten, maar andersom hebben de Nederlanders op Wembley niet veel gastvrijheid ervaren. Met in tientallen gevallen erg zware maatregelen.

Onder anderen misdaadverslaggever John van den Heuvel moest met zijn zoon de tribunes verlaten, nadat hij had gejuicht na de goal van Luuk de Jong voor PSV, dat in Londen in de slotfase verloor (2-1). Dinsdagavond kwam ook al naar buiten dat een 10-jarige jongen met zijn ouders niet naar binnen mocht, omdat hij een PSV-shirt droeg. PSV kreeg eveneens een klacht binnen van een supporter die door wat geduw in zijn vak struikelde, per ongeluk tegen een steward aanviel en subiet uit het stadion werd gezet.

De gevallen staan niet op zich. Ook Paul Zoet, de vader van PSV-keeper Jeroen Zoet, moest samen met ongeveer twintig mensen al voor de wedstrijd weg van de tribune. Hij droeg een Champions League-sjaal van de wedstrijd Tottenham Hotspur-PSV en was niet herkenbaar als PSV-fan. ,,Ons werd verteld dat het voor ons veiliger was om elders te gaan zitten en daarbij is toegezegd dat we naar een andere plek konden”, aldus Zoet senior. ,,Onze tickets werden ingenomen en toen we eenmaal buiten stonden, mochten we niet meer naar binnen. Onder valse voorwendselen zijn we dus van onze plekken gehaald en dat vind ik kwalijk.”

Ticketvoorwaarden

Zoet twijfelde even of hij wel in het openbaar moest reageren, maar nadat hij het verhaal van Van den Heuvel las, verstuurde hij een tweet naar een ED-verslaggever dat er veel meer mensen gedupeerd zijn. ,,Ik vind het niet normaal dat dit gebeurt en wie weet draagt het bij om dit in de toekomst ook maar enigszins te voorkomen.” In de ticketvoorwaarden stond onder meer dat het voor toeschouwers op die tribuneplekken verboden is om zich als ‘uit-fan’ te profileren. Zoet miste uiteindelijk het grootste deel van de eerste helft, waarin zijn zoon Jeroen voor PSV een geweldige partij keepte. ,,In minuut 38 zaten we pas op de tribune en daardoor heb ik de goal van PSV en een aantal reddingen gemist. Via PSV heb ik uiteindelijk nog zes kaartjes kunnen krijgen, maar een groot deel van de andere mensen heeft de hele wedstrijd gemist. Dat vind ik het ergste. De beelden van Jeroen ga ik thuis zeker nog terugkijken.”