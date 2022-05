Timo Baumgartl krijgt akelig bericht, doktoren verwijderen tumor bij de Duitse verdediger van PSV

Baumgartl was bezig aan een sterk seizoen en kwam tot vorige maand in vrijwel alle duels in actie. PSV liet hem vorig jaar vertrekken naar Berlijn, waar hij door Union voor 3,5 miljoen euro kan worden gekocht. Op dit moment is dat allemaal niet belangrijk en moet Baumgartl zo goed mogelijk zien te herstellen. PSV en Union gaan hem daarbij op alle manieren de ruimte geven.

Baumgartl had te maken met een vorm van teelbalkanker, zo laat Union in een verklaring weten. De Duitser kwam in 2019 naar PSV vanuit VfB Stuttgart en speelde in twee jaar regelmatig voor de Eindhovense ploeg. Vorig jaar kende hij een mindere periode en mede daarom werd in de zomer besloten tot verhuur.