Timo Baumgartl leeft op positiviteit: ‘Ik ben een bevoorrecht mens’

,,Goedemiddag”, klinkt het vanaf het trainingsveld van PSV naar de verslaggever. Het is een overtuigende begroeting, met een stevig Duits accent. ,,Ik zeg het toch wel goed?”, vraagt Timo Baumgartl (23) zich in het Duits af als hij met ploeggenoot Olivier Boscagli richting de kleedkamer loopt. De twee nieuwelingen verstaan elkaar letterlijk en spreekwoordelijk goed en hebben in korte tijd bij PSV een mooie vriendschap opgebouwd. ,,Onze vriendinnen hebben ook goed contact en volgen samen yoga-lessen, onze honden vinden het leuk met elkaar en hij heeft me zelfs geholpen om een aantal IKEA-kastjes in elkaar te zetten”, grapt de lange Duitser.