Timo Baumgartl tekent snel tot midden 2024 bij PSV

Zaakwaarne­mer Pereiro houdt transfer van PSV naar Spartak Moskou voorlopig nog tegen

24 juli De zaakwaarnemer van Gastón Pereiro heeft een transfer naar Spartak Moskou nog niet gefiatteerd. De Russen willen de Uruguayaanse PSV'er graag overnemen en hebben een prijs in de orde van grootte van 15 miljoen euro voor hem over. PSV is daarmee tevreden. Paco Casal, de belangenbehartiger van Pereiro, hapt echter nog niet en het is nog steeds de vraag of hij dat überhaupt gaat doen.