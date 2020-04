Toch nog een PSV’er die scoort: Manuel Bachoore (15) maakt online furore

VIDEO Gerbrands wil bij PSV snel de tering naar de nering zetten: ‘Anderhalve meter? Dan sta je in Geldrop’

25 april ,,We zijn de ontkenningsfase allang voorbij”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV over de bestuurders van de club. Het is alarmfase 1 in het Philips Stadion, zo erkent hij. De directie levert onmiddellijk twintig procent van het salaris in, zolang er zonder publiek wordt gespeeld. ,,We moeten bij onszelf beginnen.”