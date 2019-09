Toen Mitroglou alleen nog maar de baard in de keel had: ‘Natuurlijk was hij veel te goed voor ons’

Eredivisie zet polonaise dankzij PSV toch nog voort en staat steviger op plek 9 op UE­FA-lijst

20 september Dankzij de zege van PSV op Sporting Portugal en het punt van AZ in het duel met Partizan Belgrado staat de eredivisie iets vaster op plek 9 op de UEFA-lijst. Via die stand worden de Europese tickets voor alle landen verdeeld. PSV won in eigen huis met 3-2 van de Portugezen en AZ hield Partizan in Belgrado op 2-2.