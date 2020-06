Toeteren, maar niet te hard juichen en foeteren: Philips Stadion weer deels open voor PSV-supporters

Toni Lato schiet Osasuna in veilige haven met eerste goal sinds zijn vertrek bij PSV

24 juni Voormalig PSV-linksback Toni Lato was woensdagavond van grote waarde voor zijn huidige ploeg Osasuna. Hij maakte in de uitwedstrijd tegen Alavés in de tweede helft de winnende treffer en bracht zijn team daarmee in veilige haven in de Spaanse hoogste afdeling. Het was zijn eerste goal sinds hij bij PSV vertrok.