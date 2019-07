Toni Lato is na meerdere gesprekken overtuigd van PSV, dat snel wil toeslaan

PSV hoopt nog deze week Antonio Latorre Grueso (21) aan de selectie toe te kunnen voegen. De Spaanse linksback, bekend onder de naam Toni Lato, moet in Eindhoven de opvolger worden van José Angeliño. Die kan ieder moment bij Manchester City gepresenteerd worden. Allebei speelden ze al bij Jong Spanje en beide verdedigers gelden als opkomende vleugelbacks.

Als het allemaal meezit, zou Lato deze week nog aan de selectie van PSV in Zwitserland toegevoegd kunnen worden. De Eindhovenaren hielden dinsdag nog wel een flinke slag om de arm, terwijl Spaanse media de transfer al als 'rond' verklaarden en concrete bedragen noemden. Er was nog geen sprake van een totale deal, waarmee vermoedelijk ongeveer vijf miljoen euro is gemoeid. Dat laatste bedrag is de geschatte marktwaarde van Lato, die bij zijn huidige club Valencia weinig aan spelen toekomt. Hij heeft met José Gayà een uitstekende speler voor zich en dat is de reden waarom Lato open staat voor een vertrek.

De afgelopen periode hebben meerdere Eindhovense functionarissen Lato en zijn omgeving geprobeerd warm te maken voor een contract bij PSV. Dat is gelukt: Lato ziet een overstap zitten en is overtuigd geraakt van zijn mogelijkheden bij PSV. Naar verluidt waren bijvoorbeeld ook OGC Nice en Betis Sevilla voor hem in de markt. PSV kan op alle fronten concurreren met die clubs, maar moet ook een volledig akkoord met Valencia bereiken. Daarnaast moet Lato uiteraard nog medisch gekeurd worden, hetgeen op korte termijn te realiseren is.

Pijnpunt

Als de linksback wordt ingelijfd, is een belangrijk pijnpunt bij de opbouw van de huidige selectie verdwenen. De club speurt ook nog naarstig naar een rechtspoot die centraal in de verdediging kan spelen en voorin kan eveneens nog het nodige gebeuren. PSV trainde dinsdag voor het eerst in het Zwitserse Verbier en werkt vanavond tegen Sion de eerste oefenwedstrijd van het seizoen af. Afwezig zijn nog altijd Ryan Thomas en keeper Yanick van Osch. Zij revalideren van een kruisbandblessure, waarbij Thomas al veel verder is bij zijn herstel. Ook goalie Lars Unnerstall is niet meer naar Zwitserland, net als Hirving Lozano.