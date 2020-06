Toni Lato is na zijn periode bij PSV weer opgewekt bij Osasuna: “PSV heeft zich geëxcuseerd”

Jorrit Hendrix deelt beelden van inbraak in zijn huis: PSV'er hoopt dat daders zo gepakt worden

22 juni PSV'er Jorrit Hendrix heeft op zijn Instagram-account beelden van een inbraak bij hem thuis in Eindhoven gedeeld. Bij die daad zijn voor hem en zijn partner emotioneel waardevolle spullen weggehaald, zo geeft hij aan. Op beelden is te zien hoe inbrekers in zijn huis te werk gaan en onder meer een slaapkamerdeur forceren.