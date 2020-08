Toon Gerbrands bespeurt nieuwe energie bij PSV: ‘We wilden een nieuwe cultuur creëren’

LA Galaxy doet bod bij Hull City op voormalig PSV'er Jordy de Wijs

6 augustus Voor Jordy de Wijs (25) lonkt een mooie kans in de Verenigde Staten. Los Angeles Galaxy heeft inmiddels een bod gedaan op de centrale verdediger van Hull City, die bij PSV is opgeleid. Hull heeft het bod nog niet geaccepteerd, maar het biedt voor de clubs wel een basis om in gesprek te gaan.