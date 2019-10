Toon Gerbrands gaat bij PSV voor dubbele cijfers en heeft Jan Hommen als voorbeeld

Als Toon Gerbrands zijn nieuwe contract tot 2025 uitdient, is hij de op een na langst dienende PSV-voorman aller tijden. Hij haalt in dat geval Jacques Ruts (tussen 1983 en 1993 voorzitter) in en moet alleen diens voorganger Aad Groeneveld, dertien jaar de man met de hamer, nog voor zich dulden. Mannen met statuur, actief in een tijd dat de voorzitter nog gewoon voorzitter heette en naast andere bezigheden onbezoldigd te werk ging. Tegenwoordig heeft PSV al jaren een full-time algemeen directeur in dienst, die in het sterk veranderde voetballandschap functioneert als topman van een grote onderneming en aangesteld wordt door een raad van commissarissen.

AOW

Die raad is heel tevreden over het werk van Gerbrands in de afgelopen vijfenhalf jaar en heeft hem kunnen verleiden om een contract voor nog zo'n periode te ondertekenen. Dient Gerbrands het uit, dan krijgt hij in de eindfase zelfs AOW en een inkomen van PSV tegelijk. De nu 61-jarige clubleider voelt zich in het geheel niet geremd door wettelijk geschapen leeftijdsbarrières en denkt dat stabiliteit, rust en continuïteit bij een club gediend zijn door een langer dienstverband van een directeur. Zolang de commissarissen hem de juiste man op de juist plek vinden, gaat hij niet weg en niemand hoeft hem te benaderen voor iets anders. Ook hoeft niemand bang te zijn voor verzadiging of gezapigheid in de PSV-top, stelt hij met zichtbare scherpte. Voormalig Philips-prominent Jan Hommen (76) is voor Gerbrands een groot voorbeeld. Hij was tot ver boven zijn zeventigste het boegbeeld van een grote onderneming en kon met zijn ervaring anderen beter maken en voorbereiden op wat komen gaat. ,,De veertigers van nu zitten straks aan de tafel waar ik nu aan zit”, zei Gerbrands gisteren na de ondertekening van zijn contract.

2030

PSV staat voor grote opdrachten in de komende jaren en legde onlangs een uitgebreide toekomstverkenning vast in een visie tot en met 2030. De club wil bij de top-32 van Europa blijven horen en in het internationale voetballandschap als opleider van de topclubs te boek staan. De club wil autonoom en schuldenvrij zijn - dat is al bijna gelukt - en aan vermogensvorming doen om spelers eerder en op strategische momenten te kunnen halen. PSV wil een grotere rol spelen als verbindende partij in de regio, via shirtsponsor Brainport Eindhoven, en meer bedrijven aan zich binden. Het Philips Stadion kan mogelijk uitgebreid worden om ook als congrescentrum te dienen en het al sterk vernieuwde trainingscomplex De Herdgang wordt verder uitgebouwd, met nieuwe en innovatieve (medische) concepten. PSV staat voor het binnenhalen van een nieuw en groot kledingcontract (te sluiten met Puma) en neemt binnenkort een beslissing over een nieuwe sponsor op het gebied van online-sportweddenschappen.