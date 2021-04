Topclubs willen Noni Madueke wegplukken bij PSV, forse biedingen onderweg

De decibellen en spierbal­len van De Graafschap zijn Jong PSV te machtig

19 april Jong PSV heeft maandagavond tegen een enorm gedreven De Graafschap niet weten te verrassen. De ploeg uit Doetinchem won in Eindhoven verdiend met 0-2. De PSV-beloften hadden wel een paar kansen, maar kregen het niet voor elkaar om te scoren. Met name Cheikh Touré mocht zich dat aanrekenen, want hij verzuimde na een opgelegde kans om de trekker over te halen.