Topper Quiz: Wie scoorden tijdens de laatste zeven edities van Ajax - PSV?

PSV ziet in Peter Uneken (47) nieuwe hoofdcoach voor Jong PSV

14:01 Peter Uneken is nadrukkelijk in beeld om de nieuwe hoofdcoach van Jong PSV te worden. De 47-jarige oefenmeester haalde vorig jaar al zijn diploma's om als coach in het betaald voetbal te kunnen fungeren. Uneken is momenteel assistent bij het team, waar Dennis Haar nu hoofdtrainer is. Haar vertrekt naar FC Utrecht en wordt assistent van John van den Brom.