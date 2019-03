Toptalent Ihattaren schiet de PSV-hiërarchie in de prak

Het is een wat curieus beeld. Na de training van het eerste elftal kleedt Mohamed Ihattaren zich nog altijd om aan ‘de andere kant’ op het trainingscomplex van PSV, dat een jeugdgebouw en profgedeelte kent. Terwijl hij afgelopen weekend in de basis debuteerde, heeft de net 17 jaar geworden middenvelder nog steeds geen vaste plek in de kleedkamer bij de A-selectie. Het loopje van het profcomplex naar het jeugdgebouw is er eentje dat elke doorgebroken jeugdspeler van PSV goed kent. Voor de een is het een maandenlange routine en kan het bij een gebrek aan progressie een mentale martelgang worden, bij de ander is de definitieve stap naar het profterrein in een vloek en een zucht een feit.