Topwedstrijden en miljoenen voor PSV

Wat een ongekende luxe. Na Ajax plaatste ook PSV zich gisteravond overtuigend voor de groepsfase van de Champions League. En hoe. De aanvallers van PSV stormden vrijwel continu als een stel hongerige wolven op de goal van BATE Borisov af, dat met een kansloze 3-0 nederlaag richting de Europa League werd gestuurd. Met attractief, dominant en aanvallend spel werd het een prettige avond voor het PSV-publiek, dat voor de zestiende keer sinds 1992 Champions League-voetbal in het Philips Stadion te zien krijgt.

Uitgerekend in het seizoen waarin voor het eerst geen enkele Nederlandse club een gegarandeerde plek in het hoofdtoernooi had, zitten de topteams in de eredivisie er dus gewoon bij. Een superweek voor het Nederlandse clubvoetbal, dat na de winst van PSV en Ajax weer oprukt op de landenranking van de UEFA en daarmee betere startposities in de Europese toernooien kan bewerkstelligen.

PSV had gisteravond werkelijk niets te vrezen van het vorige week al met 2-3 verslagen BATE Borisov, dat in Eindhoven geen moment de indruk wekte PSV aan het wankelen te kunnen brengen. Integendeel, de equipe van Mark van Bommel denderde overtuigend naar de topwedstrijden in Europa en het bijbehorende geldbad, waarmee de club vandaag en morgen nog wat extra personele munitie aan de selectie kan toevoegen.

Zes topduels in de prestigieuze internationale competitie en minimaal 35,2 miljoen euro aan Europese inkomsten zijn voor PSV na de winst op BATE een feit, met kansen op nog veel meer. Een duel in de groepsfase winnen levert al bijna drie miljoen euro op.

Geen houden aan

Na een paar lastige openingsminuten begon het gisteravond te lopen bij PSV en was er voor de Wit-Russen geen houden meer aan. De Eindhovenaren drukten onder aanvoering van vooral Hirving Lozano door en na de openingsgoal van Steven Bergwijn kreeg PSV vleugels. Keeper Denis Scherbitski zag het ene na het andere schot op zich afkomen en aan de andere kant was Jeroen Zoet op zijn post bij de spaarzame uitvallen van BATE.

Luuk de Jong liet opnieuw zien dat hij met zijn hoofd in de Champions League thuishoort en nam na een uitstekende vooractie van de goed spelende Jorrit Hendrix het laatste restje twijfel op de tribunes weg. Na zijn 2-0 moest BATE drie keer scoren om nog een verlenging af te dwingen en die kans leek kleiner dan een sneeuwbui in augustus.

Lozano

PSV was het grootste deel van de wedstrijd oppermachtig, wist steeds de vrije man te vinden en bij BATE klopte er in de tweede helft niet veel meer van. De Wit-Russen wisten dat het na de snelle achterstand onbegonnen werk was en kwamen nog goed weg ook. Alleen Hirving Lozano wist de overmacht te onderstrepen en maakte de score nog fraaier. Met zijn 3-0 bracht hij de toeschouwers in extase en het was een klein wonder dat daarmee de koek op was. Bergwijn, De Jong en ook invaller Donyell Malen, wederom gevaarlijk, hadden kansen om nummer vier, vijf en zes er nog bij te maken.

Niemand die erom maalde, want het doel was bereikt en dat gebeurde ook nog eens met Nicolas Isimat-Mirin en Bart Ramselaar als invallers. Het duo kreeg de afgelopen weken geen speeltijd en belandde op het tweede plan, maar mocht gisteren het feestje volop meevieren. De komende dagen zullen uitwijzen of zij dit seizoen ook daadwerkelijk voor PSV in de Champions League actief zullen zijn.