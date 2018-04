Trainer Mark van Bommel zet met PSV onder 19 reuzenstap naar eerste titel sinds 1991

Ajax onder 19 bood ondanks twee wegzendingen goed partij in het duel, waarin PSV slecht omging met de ruimtes en kansen. De ploeg vocht ondanks de tegenslagen hartstochtelijk door, in een duel waarin de spanning in de slotfase menig speler naar de keel greep. De scheidsrechter moest de nodige kaarten trekken. Hij zag in de eerste helft een actie van Ajacied Brian Brobbey ten onrechte aan voor een 'schwalbe'. Of er van een strafschop sprake was, die niet werd gegeven, viel te betwisten. In de slotfase maakte Amar Catic de 0-2 en was alle onzekerheid weg.