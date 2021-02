Trainer Peter Uneken is na zeperd in Kerkrade hard voor Jong PSV: ‘Dit was dramatisch’

Trainer Peter Uneken van Jong PSV had vrijdagavond geen goed woord over voor het spel van zijn ploeg, die wat hem betreft een dramatische wedstrijd speelde bij Roda JC. De Eindhovense beloften kregen met 5-1 op de broek. In gesprek met ESPN zei Uneken dat hij zichzelf het meest verantwoordelijk houdt, omdat hij de ploeg moet voorbereiden.

De beloften kwamen al snel met 2-0 achter en na rust verdubbelde Roda JC die voorsprong snel. ,,Het is de slechtste wedstrijd onder mijn leiding”, vond Uneken, die zijn 51e duel in het betaald voetbal coachte. ,,We moeten niet in paniek schieten omdat dit gebeurt, maar wel hiervan leren. We gaan ons richten op dingen die beter moeten Ik vond ons vanavond heel slecht en dat heb ik niet eerder gezien. Dat neem ik mezelf nog het meest kwalijk.”

Jong PSV beleefde vorig seizoen qua resultaten een moeizaam jaar, na vier keer een top-vijf klassering. Dit jaar gaat het in veel wedstrijden beter, maar dat vertaalt zich niet naar betere uitslagen. Het is overigens niet het hoofddoel, omdat spelers in de Keuken Kampioen Divisie beter moeten worden. Dit seizoen maakten al zeven Jong PSV'ers hun debuut in het eerste elftal en dat stemt tot meer positiviteit in Eindhoven.

Tegen Roda JC had de ploeg vrijdag weinig in te brengen en stond uiteindelijk een 5-1 nederlaag op het bord. Een paar weken geleden was dat bij Cambuur ook het geval, maar dwong Jong PSV meer af en kreeg de ploeg complimenten voor de attractieve speelwijze.