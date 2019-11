Trainer Peter Uneken wil dat Jong PSV sneller volwassen wordt

Trainer Peter Uneken was kritisch op zijn team, waarbinnen een paar spelers zich wel goed ontwikkelen. ,,We hebben in de eerste helft niet volwassen gespeeld en zullen ons daarin snel moeten ontwikkelen”, vond hij. ,,Na onze goal na rust hadden we wel een goede fase en gooien we er alles in. Het is niet meer gelukt om de achterstand goed te maken. Voor rust vielen we te vaak uit elkaar.”