Trainer Schmidt snel met PSV in gesprek over verlenging van zijn contract

De verbintenis van Schmidt loopt eind dit seizoen af. ,,We gaan er over een aantal weken over praten. Het is goed om de ontwikkeling dan weer te zien.”

Schmidt kan naar eigen zeggen werken in een open sfeer en is heel content over de band met Toon Gerbrands en John de Jong, de algemeen directeur en directeur voetbalzaken van PSV. ,,We staan niet onder druk en de relatie met de leiding is heel goed. Ik kijk zelf niet te ver in de toekomst en ben gefocust op het hier en nu. Ik heb alle energie nu nodig om het team goed te begeleiden voor de komende weken. Als het contract nog een jaar duurt, moet je altijd een goed moment vinden om het daarover te hebben.”