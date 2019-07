Transfer bevestigd: PSV verliest grote belofte Angelino al na een jaar aan Manchester City

Vorig seizoen bedongen de Britten een terugkoopgarantie en daar maken ze nu gebruik van. PSV nam het risico om die garantie in de contracten op te nemen weloverwogen, zo benadrukte technisch manager John de Jong woensdag. Bij PSV ontwikkelde Angeliño zich afgelopen seizoen stormachtig en was hij niet weg te denken aan de linkerkant. Defensief was de Spaanse belofte sterk en ook aanvallend had hij een grote bijdrage, met de nodige geslaagde voorzetten. Angeliño stond in de belangstelling bij veel clubs, maar het is zijn vorige club die nu toeslaat.