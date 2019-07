Transfer Pereiro naar Spartak Moskou mogelijk, zaakwaarnemer kan nog roet in het eten gooien

In aanloop naar het duel tussen PSV en FC Basel om Champions League-kwalificatie meldde De Telegraaf dinsdagmorgen al dat partijen elkaar gevonden hebben. Vaak is een overgang dan snel een feit, maar in dit geval is het afwachten of het allemaal wel gaat gebeuren. De zaakwaarnemer van Pereiro, de Uruguayaanse media-tycoon Paco Casal, geldt niet als de meest consistente functionaris binnen zijn vakgebied en gevreesd wordt dat hij een aantal clubs nog tegen elkaar gaat uitspelen. Voor Pereiro heeft ook het Britse Watford zich gemeld en eerder sprak Casal al met onder anderen AC Milan.