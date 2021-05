Transfer van André Ramalho Silva naar PSV is kogeltje rond

Voor PSV is er genoeg te verdienen en uit te proberen op de slotdag van de eredivisie

16 mei De strijd om plek twee in de eredivisie lijkt na donderdag in de plooi te liggen. PSV staat drie punten en tien goals voor op AZ. Het moet wel heel gek lopen, wil er zondagmiddag bij FC Utrecht-PSV nog iets sensationeels gebeuren en wil de Champions League-voorronde in het komende seizoen voor PSV nog in gevaar komen.