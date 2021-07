Transfer vanuit PSV definitief: Pablo Rosario voor vijf jaar naar OGC Nice

Pablo Rosario kan na een roerige periode gewoon door de voordeur naar buiten bij PSV

9:31 De wereld ligt aan zijn voeten. Wat een perfect moment heeft Pablo Rosario uitgekozen voor zijn eerste goal voor PSV. Een knal van een meter of negentien belandt in het Philips Stadion in de linker bovenhoek in het doel. Het jongetje van de documentaire over een bijzondere voetbaljeugd is man geworden en lost alvast een stukje van zijn belofte in.